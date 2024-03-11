The New York Times: до липня Україна матиме лише шість обіцяних партнерами F-16

Україна може отримати до липня лише шість із приблизно 45 винищувачів F-16, обіцяних західними країнами, пише 11 березня The New York Times.

За даними газети, затримка, зокрема, викликана тим, що навчання українських льотчиків на авіабазі Фетешті в Румунії затягується. Воно відбувалося швидше за звичайні стандарти, але все ж таки повільніше, ніж сподівалися Україна та її союзники, оскільки льотчикам довелося опановувати англійську мову й західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16, пише NYT.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поулсен заявив, що «підготовка добре просувається», і зазначив, що українські пілоти вже літали над повітряним простором його країни.

Проте чиновники, опитані виданням, кажуть, що наразі залишається «велика невизначеність» щодо того, коли кожна країна відправить свої літаки, скільки їх буде, як швидко можна підготувати льотчиків і коли Україна отримає достатню кількість персоналу, який зможе обслуговувати літаки.

Американські чиновники зазначають, що одні лише F-16 не матимуть вирішального значення у війні, а їхня підготовка у будь-якому випадку «потребуватиме значного часу».

Очікується, що до літа цього року будуть готові 12 льотчиків – це менше, ніж повна ескадрилья. Наступна партія із восьми українських льотчиків має прибути до Данії наприкінці літа, проте неясно, коли вони розпочнуть навчання в Румунії, пише NYT.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.