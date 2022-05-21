Низка делегацій вийшла з зали під час російського виступу в рамках зустрічі АТЕС – Reuters

Представники Сполучених Штатів та інших країн 21 травня в Бангкоку залишили зустріч міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського регіону на знак протесту проти російського військового вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб та дипломатів.

За словами двох представників тайської влади та двох іноземних дипломатів, члени делегацій Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії приєдналися до американських колег та вийшли із зали під час виступу представника Росії.

Інший дипломат у коментарі Reuters зазначив, що п’ять держав, які влаштували протест, наполягають на жорсткіших формулюваннях щодо Москви в підсумковій заяві учасників зустрічі в столиці Таїланду. Засідання міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва триватиме два дні. В АТЕС входить 21 країна.

Водночас російське інформагентство ТАСС у суботу повідомило, що делегація Росії залишила зустріч міністрів АТЕС у Бангкоку під час виступу представника США. Це випливає із повідомлення в телеграм-каналі російського Мінекономрозвитку. Відомство розмістило фотографію з порожнім кріслом голови Мінекономрозвитку Максима Решетнікова на тлі трансляції американської доповіді.

Раніше, 1 березня, під час виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова у Раді з прав людини ООН понад сто учасників засідання – дипломатів приблизно з сорока країн – демонстративно залишили залу на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.

Багато світових лідерів різко засудили напад Росії на Україну, що триває від 24 лютого, і наголосили на неспровокованому вторгненні.

Впродовж останніх тижнів Євросоюз, США та низка інших західних союзників запровадили жорсткі санкції проти російської економіки, фінансової системи, великих компаній, олігархів, політиків, враховуючи президента Володимира Путіна, а також членів його родини та найближчого оточення.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.