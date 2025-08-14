В Україну з полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук

В Україну за результатами обміну 14 серпня повернувся колишній командир мінного тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук. Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов, який був автором документального фільму про Бойчука.

«Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала - нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону! Його дружина і сини - теж військові.

Олександр Вячеславович Бойчук, легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого), який угнав корабель під час анексії Криму в 2014, повертається додому!» – написав Кутєпов у фейсбуці.

Олександр Бойчук був героєм документального фільму Кутєпова «Генічеськ», який вийшов у 2017 році. Документаліст провів на цьому кораблі дві доби у відкритому морі. У стрічці йдеться про «пригоди командира-бандерівця та екіпажу маленького, але гордого мінного тральщика «Генічеськ».