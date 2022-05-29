ОК «Північ» повідомляє про обстріли з території Росії прикордонних населених пунктів

Російські війська вдень 29 травня обстріляли з території Росії населені пункти «при кордоні в Чернігівській та Сумській областях». Про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування «Північ».

«Близько 12:43 зафіксовані 7 вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає. О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає», – йдеться у повідомленні.

Зранку цього ж дня ОК «Північ» повідомляв про ще один обстріл – прикордоння Сумщини: теж без втрат.

Про обстріл з мінометів позицій Сил оборони у Сумській області повідомляв вранці 29 травня і Генштаб ЗСУ.

28 травня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про нічні обстріли області з території Росії.

Оперативне командування «Північ» інформувало про обстріл Сумщини з території РФ 27 травня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив 23 травня президент України Володимир Зеленський.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.