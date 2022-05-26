Двоє людей загинули, 15 поранені через обстріли Харківщини – голова ОВА

Харків та ще кілька населених пунктів області зазнали обстрілів протягом доби 25 травня та вранці 26-го, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські війська обстріляли район П’ятихаток у обласному центрі, постраждав 62-річний чоловік.

«Зазнала обстрілів Балаклія: 10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранені. Загинули двоє людей: чоловіки 64 та 82 років. Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської центральної районної лікарні», – заявив Синєгубов.

Крім того, ще по одній людині напередодні постраждали через обстріли Циркунів та Чугуївського району.

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«Сьогодні зранку знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади – двоє поранених», – додав голова ОВА.

За його словами, найгарячішою точкою протистояння з російськими загарбниками наразі є район Ізюма, де вони намагаються покращити своє тактичне положення відновити наступ на Слов’янськ.

«Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч!» – прокоментував Синєгубов.

Генеральний штаб повідомляв вранці 25 травня, що в російські війська намагалися знову почати наступ в напрямку Тернової, що на Харківщині, але не мали успіху.