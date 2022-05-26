Двоє людей загинули, 15 поранені через обстріли Харківщини – голова ОВА

Харків та ще кілька населених пунктів області зазнали обстрілів протягом доби 25 травня та вранці 26-го, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, російські війська обстріляли район П’ятихаток у обласному центрі, постраждав 62-річний чоловік.
«Зазнала обстрілів Балаклія: 10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранені. Загинули двоє людей: чоловіки 64 та 82 років. Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської центральної районної лікарні», – заявив Синєгубов.
Крім того, ще по одній людині напередодні постраждали через обстріли Циркунів та Чугуївського району.
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«Сьогодні зранку знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади – двоє поранених», – додав голова ОВА.
За його словами, найгарячішою точкою протистояння з російськими загарбниками наразі є район Ізюма, де вони намагаються покращити своє тактичне положення відновити наступ на Слов’янськ.
«Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч!» – прокоментував Синєгубов.
Генеральний штаб повідомляв вранці 25 травня, що в російські війська намагалися знову почати наступ в напрямку Тернової, що на Харківщині, але не мали успіху.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8628 випадків загибелі або поранення цивільних людей в Україні за час масштабного вторгнення Росії: 3974 загиблих (259 дітей) і 4654 поранених (402 дитини). Це дані від 24 лютого до півночі 24 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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