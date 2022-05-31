14 людей поранені внаслідок обстрілів Миколаївщини за добу – голова облради

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва 31 травня.

«Вони (російські війська – ред.) виганяють свої самохідні артилерійські установки з укриттів і просто гатять по нашим населеним пунктам, навіть не прицілюючись кудись конкретно. Для них, як я зрозуміла зі слів військових, головне вистрілити і швидко втекти, щоб наші військові не встигли їх засікти», – прокоментувала вона.

За даними обласної влади, найбільше обстрілів зафіксували в Березнегуватській, Ігрульській та Широківській громадах Баштанського району. Напередодні були обстріляні Очаків, Шевченківська громада, сьогодні – Галицинівська громада. Також «хаотичні і підступні» обстріли фіксували в Миколаєві.

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«Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Більшість постраждалих – цивільні. Нажаль, серед постраждалих є одна дитина! Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», – додала Замазєєва.

Загалом, зазначає голова обласної ради, у лікарнях області перебувають 260 людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів, ще 37 отримали допомогу без госпіталізації.

Вранці 29 травня внаслідок обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще дві були поранені, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.