На Одещині через удари РФ виникли пожежі на об’єктах енергетичної і транспортної інфраструктури – ОВА

На Одещині внаслідок російських ударів у ніч проти 23 листопада виникли пожежі на об’єктах енергетичної і транспортної інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих цілей, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Унаслідок влучань і падіння уламків виникли пожежі на об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, які оперативно ліквідовані нашими рятувальниками», – написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи й паркани.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.