На Одещині стався вибух газу в квартирі: постраждали чоловік і жінка – ДСНС

На Одещині у місті Кілія стався вибух газу у квартирі, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, внаслідок вибуху постраждали жінка та чоловік.

«Виникла пожежа та часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Постраждалих передали медикам», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники уточнили, що ймовірна причина вибуху – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.





Раніше, 23 грудня 2023 року, у приватному будинку у Львові стався вибух газу. Тоді загинуло троє людей, ще троє постраждали.