Ще один російський офіцер попросив притулку в Литві – ЗМІ

Ще один російський офіцер утік до Литви і попросив там політичного притулку. Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, це – Іван Корольов, він лейтенант артилерійських військ. Корольов заявив, що залишив Росію, бо не хоче брати участь «у кровопролитній війні, яку розв’язала держава».

Лейтенант розповів кореспондентові Бі-Бі-Сі, що безпосередньо в Україні він не був, але його частина займалася постачанням російських військ боєприпасами.

Кордон з Литвою він перейшов нелегально, і 10 серпня його затримали прикордонники на автовокзалі у Вільнюсі. 11 серпня його відправили до міграційного центру, де він перебуватиме, поки розглядається його прохання про притулок.

Бі-Бі-Сі підкреслює, що не має в своєму розпорядженні незалежного підтвердження розповіді Корольова.

У червні схожим шляхом до Литви втік пілот російської бойової авіації Дмитро Мішов. Він також заявив, що не згоден брати участь у війні проти України. Йому дозволили жити у Литві, доки його документи розглядаються.

Країни Євросоюзу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обговорюють питання, чи мають вони надавати політичний притулок росіянам, які відмовляються воювати – як військовослужбовцям, так і тим, хто втікає від мобілізації. Єдиної думки щодо цього питання немає. Низка міністрів у ФРН заявили, що Німеччина надаватиме тимчасовий притулок громадянам Росії, які уникають мобілізації. Водночас, кілька країн Євросоюзу, наприклад, Чехія, Естонія та Латвія виступали проти надання захисту ухилянтам.