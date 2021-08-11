ОГП повідомив про затримання двох киян, які за 600 тисяч доларів обіцяли влаштувати на посаду голови Миколаївської ОДА

Офіс генерального прокурора (ОГП) повідомив 11 серпня про викриття двох жителів Києва на вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

«За даними слідства, експрацівниця управління справами апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з головою правління благодійної організації – журналістом, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України та неодноразово балотувався до парламенту, за 600 тисяч доларів США обіцяла мешканцю Миколаєва вплинути на посадових осіб Офісу президента та Кабінету міністрів України і вирішити питання про його призначення на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації», – ідеться в повідомленні.

В ОГП стверджують, що двоє киян, імена яких не вказують, «упродовж півроку проводили «співбесіди з кандидатом на посаду» у столиці та готували його для нібито подальшої зустрічі з посадовцями Офісу президента та Кабінету міністрів України».

За даними слідчих, фігуранти були затримані «під час отримання частини обумовленої суми – 200 тисяч доларів США».

Розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі дії, тривають обшуки, вказують в ОГП.