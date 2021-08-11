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ОГП повідомив про затримання двох киян, які за 600 тисяч доларів обіцяли влаштувати на посаду голови Миколаївської ОДА

За даними слідчих, фігуранти були затримані «під час отримання частини обумовленої суми – 200 тисяч доларів США»

Офіс генерального прокурора (ОГП) повідомив 11 серпня про викриття двох жителів Києва на вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

«За даними слідства, експрацівниця управління справами апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з головою правління благодійної організації – журналістом, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України та неодноразово балотувався до парламенту, за 600 тисяч доларів США обіцяла мешканцю Миколаєва вплинути на посадових осіб Офісу президента та Кабінету міністрів України і вирішити питання про його призначення на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації», – ідеться в повідомленні.

В ОГП стверджують, що двоє киян, імена яких не вказують, «упродовж півроку проводили «співбесіди з кандидатом на посаду» у столиці та готували його для нібито подальшої зустрічі з посадовцями Офісу президента та Кабінету міністрів України».

За даними слідчих, фігуранти були затримані «під час отримання частини обумовленої суми – 200 тисяч доларів США».

Розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі дії, тривають обшуки, вказують в ОГП.

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