ОГП: на Київщині взяли під варту 10 військових РФ

10 військовослужбовців збройних сил Росії взяли під варту на Київщині, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Прокурорами Київської обласної прокуратури у порядку статті 615 КПК України заарештовано 10 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України», – йдеться в повідомленні ОГП 2 березня.

У прокуратурі уточнили, що під час оборони позицій Збройні сили України затримали 10 бойовиків. «За даними слідства, серед затриманих – командир танку окремої гвардійської мотострілецької бригади і рядові солдати військових частин країни-агресора. Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення», – заявили в ОГП.

В Офісі генпрокурора додали, що органи прокуратури Київської області продовжують працювати в умовах воєнного часу: «фіксуються всі злочини представників РФ з метою притягнення їх до відповідальності».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.