Головне на ранок: помер художник Ройтбурд, підсумки Олімпіади, рік від початку протестів у Білорусі

Помер художник Олександр Ройтбурд, у Токіо завершилися Олімпійські ігри, у світі вшановують рік від початку в Білорусі масових протестів проти Лукашенка. Про це й інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Помер художник Олександр Ройтбурд

Український художник Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя.

Депутат Верховної Ради Микола Княжицький вказав, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей із 2018 року, його контракт був розрахований на п’ять років, до 2023-го.

У Токіо завершилися Олімпійські ігри. В України 19 медалей

Церемонія закриття Олімпійських ігор у Токіо відбулася на майже порожньому Олімпійському стадіоні 8 серпня. Ігри 2020 року були відкладені на рік і залишилися без глядачів на трибунах через черговий спалах COVID-19 у столиці Японії.

16-денні змагання завершилися урочистостями, які на стадіоні бачили лише високопосадовці Міжнародного олімпійського комітету на чолі з головою Томасом Бахом, представники організаторів та інші персонально запрошені особи. Пересічні уболівальники не могли відвідати церемонію на стадіоні, який вміщує 68 тисяч людей.

Команда України на Олімпіаді-2020 здобула одну золоту, шість срібних і 12 бронзових нагород, цього вистачило для 44-го місця.

Всього на Олімпіаді медалі здобували представники 86 країн.

Рік від початку в Білорусі масових протестів проти Лукашенка

До річниці президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня 2020 року, громадські активісти в різних країнах провели акції солідарності з учасниками білоруських протестів.

У Стокгольмі на маніфестації були присутні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, міністр культури Аманд Лінд, захисниця навколишнього середовища Ґрета Тунберґ.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 8 серпня опублікував декларацію «з нагоди першої річниці фальсифікованих президентських виборів 9 серпня 2020 року в Білорусі». У документі наголошується, що рік тому «надії народу Білорусі на обрання легітимного лідера країни були жорстоко розбиті».

300 нових випадків COVID-19 в Україні за неділю

В Україні за минулу добу, 8 серпня, виявили 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 20 дітей і двоє медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби також шпиталізували 400 людей, 281 людина одужала, п’ятеро – померли.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 259 451 людина, 53 100 – померли.

Соратниця Навального Любов Соболь залишила Росію – ЗМІ

Одна з найближчих соратниць ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь залишила Росію, повідомили 8 серпня кілька засобів інформації з посиланнями на «анонімні» та «обізнані» джерела.

За даними джерела агентства «Інтерфакс», Соболь полетіла до Стамбула.

Сама Соболь наразі не підтверджувала факту виїзду з Росії.

Раніше Преображенський суд Москви призначив соратниці Навального покарання у вигляді півтора року обмеження волі в так званій «санітарній справі». Обмеження передбачає заборону на вихід з дому з 22:00 до 6:00, зміну місця проживання без повідомлення, виїзд за межі Москви та області, а також відвідування масових заходів.