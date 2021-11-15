Головне на ранок: загострення на Донбасі, боєприпаси зі США для України, криза на кордоні з Білоруссю

Підтримувані Росією бойовики за минулу добу здійснили 19 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, поранення зазнав водій-санітар; на кордоні з Білоруссю можуть запровадити надзвичайний стан, кажуть у МВС України; Україна отримала зі США близько 80 тонн боєприпасів. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

На Донбасі зазнав тяжкого поранення санітар – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил 14 листопада зазнав поранення водій-санітар, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил.

«Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, бойовики за минулу добу здійснили 19 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На кордоні з Білоруссю можуть запровадити надзвичайний стан – МВС

У разі необхідності у прикордонних з Білоруссю областях можуть запровадити надзвичайний стан і зводити тимчасові споруди, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«РНБО пропрацювала різні сценарії дій, навіть ті, які передбачають введення надзвичайного стану в окремих областях у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю», –сказав очільник МВС на брифінгу за результатами спеціальної наради РНБО у Луцьку.

Також Денис Монастирський повідомив, що у разі необхідності «швидкої відповіді на масову присутність мігрантів», на певних ділянках кордону будуть зводитися тимчасові споруди, укріплення.

Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі Сходу та Півдня.

«Вони залишаються на місцях і далі захищати Україну», – запевнив Монастирський.

За словами міністра, Монастирського «стратегічна мета на наступні два роки» – укріпити державний кордон з Білоруссю. У бюджеті на наступний рік будуть передбачені кошти на це, пообіцяв міністр.

Україна отримала зі США близько 80 тонн боєприпасів

Україна отримала зі Сполучених Штатів Америки близько 80 тонн боєприпасів, повідомило посольство США у Києві.

«Це було четверте постачання США в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України», – ідеться в повідомленні.

Минулого тижня українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком підписали в США нову Хартію про стратегічне партнерство між країнами.

The Mirror: Лондон готовий направити в Україну 600 своїх військових на тлі занепокоєння діями Росії

Велика Британія готова оперативно направити 600 своїх військовослужбовців в Україну через побоювання щодо планів Росії, пише британське видання The Mirror.

За повідомленням, підготовка почалася після того, як представники оборонних відомств і голова МІ-6 повідомили урядові Британії, що президент Росії Володимир Путін становить «явну і реальну небезпеку» для України та Заходу.

Зараз створюються британські сили, які складаються з членів Спеціальної повітряної служби (SAS), спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв’язківців і до 400 десантників із 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Гантс.

«Оперативній групі повідомили, що її, можливо, потрібно буде розгорнути в дуже стислий термін. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє обладнання спаковане, вони готові летіти в Україну, де можуть або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони натреновані для обох варіантів», – цитує видання джерело у британській армії.

Напередодні начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Нік Картер відзначив зміну «характеру війни» і попередив, що існує найбільший за десятиліття ризик «прорахунку», який може призвести до війни між Росією і Заходом. Генерал посилався на готовність авторитарних опонентів використовувати будь-які засоби, включно з мігрантами, цінами на газ, проксі-силами або кібератаками для досягнення своїх цілей на міжнародній арені.

Статистика COVID-19: майже 11 тисяч нових випадків за добу та 442 померлих

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно з повідомленням, з цього числа хворих є 764 дитини та 132 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2798 осіб, померли 442 людини, одужало – 11 219.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,2 мільйона людей, понад 77 тисяч померли.