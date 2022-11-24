ОГП: 440 дітей загинули в Україні через агресію Росії від лютого

В Україні 440 дітей загинули, щонайменше 847 – зазнали поранень різного ступеню тяжкості за дев’ять місяців внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Напередодні там повідомляли про 438 загиблих і 841 поранену дитину.

В ОГП наголосили, що наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«23 листопада внаслідок ракетного обстрілу країною-агресором Києва загинула неповнолітня. Поранення отримала 17-річна дівчина. Стало відомо про смерть 13-річного хлопчика, який отримав тяжкі поранення напередодні у смт. Антонівка Херсонської області через потрапляння ворожого снаряду в автомобіль. 23 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом Вишгорода Київської області поранено шестеро дітей віком 5 до 16 років», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти в Україні, з них 332 – зруйновані повністю.

ООН станом на 20 листопада зафіксувала загибель майже 6 600 цивільних через війну Росії в Україні.

Там наголошують, що реальна кількість втрат може бути вищою, адже інформацію з місць бойових дій отримують із затримкою.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.