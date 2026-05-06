За перші п’ять днів травня через удари РФ в Україні загинули 70, поранені понад пів тисячі цивільних – ООН

Із 1 травня в результаті атак по всій Україні загинуло щонайменше 70 людей, понад 500 зазнали поранень, ідеться в повідомленні моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення, відзначають спостерігачі.

«Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження лише за кілька днів… Багато з загиблих і поранених цивільних осіб займалися звичайними повсякденними справами – їхали на роботу, працювали, робили покупки, гуляли або займалися ліквідацією наслідків попередніх ударів. За таких обставин шкода, заподіяна цивільному населенню, є передбачуваною», – зазначила голова місії Даніель Белль.

В ООН констатують, що 5 травня авіабомби влучили в промисловий район Запоріжжя, в результаті чого загинуло щонайменше 12 осіб і 46 були поранені. Того ж дня авіабомби вразили центральні райони Краматорська, де загинули щонайменше шестеро осіб і 13 були поранені. Серія ударів далекобійними ракетами та безпілотниками, що триває з 1 травня, спричинила загибель та поранення цивільних осіб по всій Україні, зокрема на заході країни, у таких містах як Тернопіль та Рівне, а також у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Одеській областях, ідеться в повідомленні.

«Деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об’єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками. У Полтавській області двоє рятувальників загинули, а інші отримали поранення, коли другий удар був нанесений по газовидобувному об’єкту, який раніше зазнав удару в ніч з 4 на 5 травня. У Херсоні 3 травня медичний персонал потрапив під атаку безпілотника малої дальності, коли прибув для надання медичної допомоги людям, які постраждали від попереднього удару безпілотника», – відзначає місія ООН.

Згадують у місії і про втрати на території, окупованій Російською Федерацією. Там загинули 10 осіб, у тому числі п’ятеро – внаслідок удару безпілотниками 5 травня в місті Джанкой у Автономній Республіці Крим.

«Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, сторона, що здійснює атаку, зобов’язана вживати всіх можливих заходів для мінімізації жертв серед цивільних осіб, зокрема з огляду на час проведення атак та тип зброї, що застосовується», – пишуть у повідомленні моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.