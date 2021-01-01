У перший день нового року бойовики 7 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години 1 січня сім разів порушили режим припинення вогню.

«Ворожу вогневу активність було помічено декілька разів неподалік Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Також в обідню пору біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу «квадракоптер» з перетином лінії розмежування, який вмілими діями наших воїнів був збитий. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї... Неподалік населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського – стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі територій поблизу Петровського. Бойовики угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про бойові дії 1 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.