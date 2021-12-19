Минула доба на Донбасі: 8 порушень, поранений військовий

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, чотири з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Широкиного, Південного, Водяного, Троїцького, Новозванівки. Бойовики застосовували безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю, повідомили у пресцентрі ООС.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений, його доправили до лікарні, стан його здоров’я – задовільний.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили у пресцентрі ООС.

Від початку доби 19 грудня станом на 11:00 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано.

Читайте також: Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною – DFRLab

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.