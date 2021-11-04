ООС: бойовики шість разів порушили режим тиші, один український військовий поранений – штаб

Російські гібридні війська шість разів порушили режим тиші протягом доби 3 листопада, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил. У двох випадках, за даними командування, бойовики використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

«Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 міліметрів. Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів», – йдеться в зведенні.

Крім того, обстріл із мінометів калібру 82 міліметри зафіксували біля Золотого-3, також зі стрілецької зброї – біля Новозванівки.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – додають у штабі.

За повідомленням, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

Від початку доби в штабі не фіксували порушень режиму тиші.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» звинувачує Збройні сили України в обстрілі окупованої території біля Золотого-5. Об’єктивних підтведжень цьому немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило заяв про перебіг бойових дій протягом доби 3 листопада.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.