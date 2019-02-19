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19 Лютий 2019, Київ 18:05
Новини | Суспільство

Не більш ніж 10% українців є громадськими активістами – соцопитування

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Громадян, що вважають себе залученими до активної громадської діяльності в Україні, налічується 8-10%. Як свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова, такий рівень утримується останні 5 років.

«Дещо вищий рівень громадянської залученості на заході (12%), а найнижчий – на півдні (6%). З 2013 року фактично не зросло членство громадян у різних громадських об’єднаннях: 15-17%», – йдеться в повідомленні.

За даними соціологів, у віковому контексті старші респонденти частіше є членами профспілки (8% людей віком 40-60 років), а молодь віком 18-24 років є членами громадських організацій (7%).
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Опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова тривало з 19 до 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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