У Зеленського повідомили про початок четвертого раунду переговорів із Росією

Українська делегація 14 березня в режимі відеоконференції розпочала четвертий раунд переговорів із Росією, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії», – ідеться в повідомленні учасника переговорів.

13 березня Подоляк заявив, що «Росія починає конструктивно розмовляти, думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні».

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький 13 березня також висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів.

Переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті, повідомив 12 березня у твітері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Також 12 березня президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль, зокрема Єрусалим, можливим місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни.

Раніше президент України заявляв, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

У Білорусі відбуваються переговори української і російської делегацій з метою домовитися про припинення вогню і виведення військ РФ з України, вже було три раунди таких зустрічей, а в Анталії цього тижня пройшли переговори голів МЗС України і Росії за посередництва голови МЗС Туреччини. Суттєвого поступу в питанні миру в Україні на цих переговорах не досягли.