Персонал ЗАЕС планує запустити один із реакторів станції – МАГАТЕ

Працівники Запорізької атомної електростанції планують запустити один із реакторів, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії із посиланням на своїх експертів, які перебувають на об’єкті.

Досі шість реакторів станції перебували в режимі холодної зупинки.

«Керівництво українського оперативного персоналу поінформувало присутніх на ЗАЕС експертів МАГАТЕ, що ведеться підготовка до запуску 5-го блоку на зниженій потужності для виробництва пари й тепла для потреб АЕС. Потрібен деякий час для завершення всіх підготовчих робіт, у тому числі тих, що стосуються необхідних систем і обладнання, перш ніж робота реактора може бути відновлена», – повідомляє МАГАТЕ у черговому звіті щодо ситуації на станції.

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МАГАТЕ нагадує, що останній, шостий реактор станції був вимкнений 11 вересня. Доти він виробляв електроенергію для охолодження та інших критичних функцій ЗАЕС після 7 вересня, коли станція була тимчасово відключена від електропостачання.

Крім того, за повідомленням, директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі проводитиме консультації із «відповідними посадовцями» після заяв із Росії щодо планів взяти під свій контроль роботу ЗАЕС.

Раніше 5 жовтня Ґроссі повідомив, що прямує до Києва для раніше анонсованого візиту. Після цього візиту, який триватиме до кінця тижня, він поїде до Москви.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Українська державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. 3 жовтня, після втручання директора МАГАТЕ, його звільнили.

Після цього президент державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін 5 жовтня узяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької атомної електростанції.