Плетенчук повідомив про другого загиблого через російський удар по кораблю ВМС

Внаслідок російської атаки на український корабель «Сімферополь» загинули щонайменше двоє людей, заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 29 серпня. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«На жаль, ми маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька», – сказав він.

Ще кілька військових зазнали поранень, але переважна більшість екіпажу в безпеці, додав він.

Водночас він не підтвердив і не заперечив заяви російської сторони про те, що «Сімферополь» затонув:

«Поки не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя, тому більше ніяких подробиць ми надати не можемо».





Плетенчук також не спрогнозував, скільки може тривати рятувальна операція, «тому що це складна робота».

Коментуючи повідомлення про те, що корабель зазнав атаки безекіпажними катерами, також відомими як морські дрони, речник ВМС зазначив, що російська армія мала їх на озброєнні ще до повномасштабного вторгнення.

«Тому сказати, що це стало чимось новим, наразі я не можу», – зазначи він.

Напередодні у Міноборони РФ заявили про удар по середньому розвідувальному кораблю «Сімферополь» ВМС України. Там стверджували, що корабель затонув.

Згодом речник ВМС підтвердив ураження корабля, спершу було відомо про одного загиблого.



