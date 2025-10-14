Генштаб ЗСУ: від початку доби на Покровському напрямку відбулося майже 60 боєзіткнень

На фронті від початку доби загалом відбулося 154 бойові зіткнення, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше противник атакував – 59 разів – на Покровському напрямку, сили РФ атакували українські позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.



Також на Олександрівському напрямку українські оборонці вже відбили 17 російських атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. Ще шість бойових зіткнень досі тривають.



Сили РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському напрямках.

На Гуляйпільському напрямку противник сьогодні не проводив жодних наступальних дій. На Придніпровському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомив, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



