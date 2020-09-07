Через рік після звільнення російська справа проти українських моряків досі не закрита – Полозов

Справа проти українських моряків, захоплених російськими силовиками біля Керченської протоки в 2018 році, досі не закрита. Про це їхній адвокат Микола Полозов написав у своєму фейсбуці річницю звільнення моряків з полону.

«Справа українських моряків досі не закрита. Вона лише зупинена і вони так само перебувають під дамокловим мечем активності та інтересів Слідчого управління Федеральної служби безпеки Росії», – заявив Полозов.

Адвокат зазначив, що після звільнення в рамках «великого обміну» кримськотатарського активіста Едема Бекірова російські силовики та суд «оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну».

Полозов назвав ситуацію з захопленням нових заручників Росією «невтішною». Він вказав на те, що після торішнього обміну в російських тюрмах та в окупованому Криму утримувалися 113 людей. Зараз їх 135.

«Людей будуть продовжувати хапати, мучити в СІЗО й колоніях, особливо в окупованому Криму», – написав адвокат.

У січні 2020 року слідчий Слідчого управління Федеральної служби безпеки Росії сповістив про рішення про тимчасову зупинку попереднього слідства у справі військових українських моряків.

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Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.