Понад третина бойових зіткнень на фронті відбулася на Авдіївському напрямку – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 6 лютого на фронті відбулося 81 бойове зіткнення, з них більш як третина зафіксована на Авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області», – вказано у вечірньому зведенні.

Уперше за багато днів сили РФ не вели наступальних дій на Куп’янському напрямку, але продовжили атаки на Лиманському, Бахмутському, Марʼїнському, Запорізькому напрямках і спроби вибити українських військових із плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

«Також ворог завдав 4 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні і багатоквартирні будинки, та інша цивільна інфраструктура», – вказано в повідомленні.

Як інформує Генштаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах противника.