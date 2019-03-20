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20 Березень 2019, Київ 19:31
Новини | Події

Троє українських військових поранені на Донбасі 20 березня – штаб

Бойовики здійснили сім обстрілів на Донбасі

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Троє українських військових поранені на Донбасі 20 березня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові зазначили, що бойовики здійснили сім обстрілів.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію щонайменше в чотирьох обстрілах. В угрупованні «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії 20 березня.

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік
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Результати перемир’я на Донбасі не задовольняють – Сайдік

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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