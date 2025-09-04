МЗС: серед загиблих через катастрофу фунікулера в Лісабоні є громадянин України

Внаслідок аварії фунікулера в Лісабоні загинув український громадянин – про це Радіо Свобода повідомили в Міністерстві закордонних справ.

«За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження», – заявили у відомстві.

МЗС додає, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили їм співчуття. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипломатичній установі надати рідним загиблого необхідну консульську підтримку.





Вагон фунікулера «Глорія» в столиці Португалії Лісабоні зійшов із рейок увечері 3 вересня. За останніми даними, які наводить CNN Portugal, загинули 16 людей, поранень зазнали ще 23.

Причиною трагедії міг стати обрив чи ослаблення тягового троса.

«Глорія» – один із чотирьох підйомників у Лісабоні (серед них три фунікулери і один ліфт). Він з’єднує площу Рештаурадорфш та район Принципі-Реал у центрі міста. Фунікулер був відкритий 1885 року. Нині це популярна у туристів локація.











