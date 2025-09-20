Доступність посилання

Поліція: у вікні потяга «Київ-Рахів» помітили електронну таблицю з написом «слава Росії»

Правоохоронці зазначили, що було викликано слідчу групу, яка провела огляд місця інциденту (фото архівне)
У Карпатах у поїзді сполученням «Київ-Рахів» помітили електронну таблицю з написом «слава Росії», йдеться у повідомленні Національної поліції Івано-Франківщини.

«20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда зі сполученням «Київ – Рахів» знаходиться електронна таблиця із написом «слава Росії», – сказано у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що було викликано слідчу групу, яка провела огляд місця інциденту.

«Поліція вилучила планшетний пристрій, з якого програмували цю електронну таблицю. Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру. Ведеться встановлення обставин події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення. Підозр у справі поки що не оголошувалося», – зазначили у поліції.

