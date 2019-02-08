Звільнення Аласанії: правління «Суспільного» заявляє про втручання в редакційну політику і маніпуляції

Наглядова рада «Суспільного мовлення» вдалася до «маніпуляцій і втручання в редакційну політику» у своєму обґрунтуванні звільнення голови правління мовника Зураба Аласанії. Таку думку висловили члени правління в спільній заяві, яку 8 лютого оприлюднило «Суспільне».

Нею члени правління Національної суспільної телерадіокомпанії (Суспільного мовника) прокоментували протокол засідання Наглядової ради, де було ухвалено дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

Зокрема зауваження наглядового органу щодо невисвітлення Хресної ходи у липні 2018 року та інших подій, в яких брав участь президент України Петро Порошенко, у правлінні Суспільного мовника вважають «прямим та грубим» втручанням у редакційну політику.

Також Наглядова рада у своєму рішенні звинувачує голову правління в тому, що він створив паралельну структуру – директорат – і делегував їй повноваження членів правління.

Згідно з позицією правління, делегування повноважень було необхідним для ефективного управління.

«Керівник будь-якої компанії розподіляє виконання певних обов’язків між різними топ-менеджерами відповідно до їхніх посадових обов’язків та компетенцій», – йдеться в заяві.

Як стверджують члени правління, створення посад директорату було узгоджене з Наглядовою радою ще в 2017 році, а оновлена структура компанії була затверджена в жовтні 2018 року, також за участі і наглядового органу, і менеджменту.

«Якщо Наглядова рада затверджувала стару структуру, а тепер затвердила нову, розроблену за безпосередньої участі правління, її ухвалення не може бути свідченням неспроможності побудувати ефективну систему управління компанією та підставою для дострокового розірвання контракту з головою правління», – пояснюють автори звернення.

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Наглядова рада пояснила звільнення Аласанії також тим, що члени правління отримували премії попри те, що НСТУ не мала належного фінансування з бюджету і була змушена вдаватися до антикризових заходів.

На це в правлінні зауважують, що преміювання було узгоджене з Наглядовою радою.​

«Преміювання працівників ПАТ «НСТУ», зокрема й керівного складу, здійснюється відповідно до порядку, що був прозоро та відкрито ухвалений спільним рішенням адміністрації, колективом ПАТ «НСТУ» та профспілками і є частиною Колективної угоди, яку також погодила Наглядова рада своїм рішенням», – йдеться в заяві.

Крім того, невпорядкованість фінансової звітності, яку закидав Аласанії член Наглядової ради В’ячеслав Козак, в правлінні пояснили складнощами у впорядкуванні звітності всіх філій НСТУ. Компанія Ernst&Young, яка здійснює аудит, потребує єдиної звітності, тоді як в різних філіях її вели по-різному, пояснюють представники Суспільного.

«Зауважимо, що фінансовий звіт за 2018 рік ПАТ «НСТУ» здаватиме вже в консолідованому вигляді в міжнародному форматі МФСЗ. Тобто робота, невиконання якої в першому проекті рішення названо підставою для дострокового припинення контракту з головою правління, насправді виконана», – стверджують вони.

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У підсумку члени правління Суспільного мовника закликали Наглядову раду переглянути рішення про звільнення Аласанії як ухвалене в «неправовий спосіб».

Раніше член Наглядової ради Євген Глібовицький заявив, що готовий судитися з колегами через те, що рішення про дострокове розірвання контракту з головою правління ухвалили без нього.

7 лютого «Суспільне» оприлюднило протокол засідання Наглядової ради 31 січня, на якому ухвалили дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової радиНСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посадідо 14 травня 2021 року.