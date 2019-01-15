Новообрана президент Грузії про вітання українців із томосом: «не можу ускладнювати ситуацію»

Новообрана президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що «не може ускладнювати ситуацію», привітавши українців зі створенням помісної Православної церкви України.

«Це було б просто особисто привітати українців із незалежністю їхньої церкви, згадуючи наше власне минуле, але як президент я маю взяти велику відповідальність. Наш патріархат стримує себе у зв’язку з певними наслідками, я не можу ускладнювати ситуацію», – написала у Twitter Зурабішвілі, яка перемогла на виборах президента у листопаді 2018 року.

Наразі Грузинська православна церква не висловила свою позицію стосовно отримання канонічної автокефалії Православною церквою України. Місцеблюститель патріаршого престолу ГПЦ, митрополит Сенакський і Чхороцкуйський Шіо (Муджирі) заявив, що члени синоду Грузинської церкви спочатку мають ознайомитися із томосом про автокефалію ПЦУ.

15 грудня 2018 року в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православну церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив йому томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

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