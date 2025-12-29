Президент відповів, чи скасують воєнний стан у разі перемир’я

Дія воєнного стану завершиться, коли Україна матиме гарантії безпеки, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, що перемир’я у війні з Росією стане підставою для скасування воєнного стану та відкриття кордонів.

«Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. Тоді завершується дія воєнного стану, і тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилася, ми не можемо визнати, що вона закінчилася. Тому що може бути ризик із таким сусідом повторної агресії», – заявив він.

Президент уточнив, що гарантії безпеки передбачатимуть моніторинг з боку партнерів і їхню присутність. Він висловив очікування, що, якщо Київ зможе доопрацювати всі документи і підписати угоду з 20 документів «з усіма – американцями, європейцями і «рускіми».

«Я дуже налаштований, що в цей момент (підписання угоди – ред.) ми одночасно отримаємо гарантії безпеки, тобто не будемо витрачати час. І той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилася», – сказав президент.

Він зазначив, що на терміни скасування воєнного стану також впливатиме позиція українського командування: «ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, щоб скасовувати воєнний стан».





У США закінчилася зустріч української та американської делегацій. Зустріч тривала понад дві години. Після цього відбулися переговори українського президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа з європейськими лідерами.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною». Очікується, що вони ще раз поговорять телефоном за підсумками зустрічі президента США з Зеленським.

За спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін. Про це йдеться у звіті від 17 грудня.



