Президент Сирії зустрінеться з Трампом у Білому домі 10 листопада

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа 10 листопада зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

За повідомленнями, Шараа, чиї повстанські сили скинули давнього правителя Сирії Башара аль-Асада наприкінці минулого року, стане першим сирійським лідером, який відвідає Білий дім з моменту здобуття країною незалежності в 1946 році.

Як очікують, головною темою зустрічі буде питання безпеки. Як повідомляє агентство Reuters, Сирія має намір приєднатися до коаліції на чолі зі США для боротьби з екстремістським угрупованням «Ісламська держава», про що може бути офіційно оголошено на зустрічі в Білому домі в понеділок.

Сполучені Штати також планують створити військову базу поблизу Дамаска «для координації гуманітарної допомоги і спостереження за розвитком подій між Сирією й Ізраїлем», повідомило агентство AFP із посиланням на дипломатичне джерело в Сирії.

Раніше цього тижня Рада безпеки ООН проголосувала за запропоновану США резолюцію про скасування санкцій проти аш-Шараа, а також міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Після цього Шараа і Хаттаб були виключені з американського реєстру осіб, підозрюваних у підтримці або фінансуванні екстремістських груп. Британія і ЄС також вирішили зняти свої санкції з президента і міністра внутрішніх справ Сирії.

Нинішній візит є першим візитом аш-Шараа до Вашингтону і другим візит до США – після поїздки до Нью-Йорка у вересні, де він виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Із Трампом аш-Шараа вперше зустрівся в Саудівській Аравії під час регіональної поїздки лідера США у травні.

Санкції проти аш-Шараа, раніше відомого як Мухаммад аль-Джулані, запровадили 2014 року через те, що він очолював радикальне ісламістське угруповання «Джебгат ан-Нусра», згодом перейменоване на «Хаят Тахрір аш-Шам», що мало зв’язки з «Аль-Каїдою». США оголошували винагороду за дані, які дозволили б спіймати аш-Шараа, на суму 10 мільйонів доларів. «Хаят Тахрір аш-Шам» заявила про розрив з «Аль-Каїдою» кілька років тому. Сам аш-Шараа неодноразово наголошував, що більше не є прихильником радикальних ідей.

Ахмед аш-Шараа обійняв посаду президента перехідного періоду в Сирії після падіння режиму Башара Асада на початку грудня 2024 року, коли до Дамаска увійшли збройні опозиційні угруповання.

15 жовтня аш-Шараа вперше з моменту приходу до влади приїхав до Москви, де його прийняв у Кремлі лідер РФ Володимир Путін. На переговорах аш-Шараа заявив, що у Росії «буде серйозна роль у розвитку нової Сирії». Одне з головних питань у відносинах двох країн стосується збереження російської військово-морської бази в Тартусі й авіабази у Хмеймімі.

Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії на боці Асада у 2015 році. Офіційно це обґрунтовували боротьбою з визнаною терористичною організацією «Ісламська держава», при цьому російські військові літаки завдавали ударів і по збройних загонах опозиції, які не належали до цього угруповання. У 2024 році під час несподіваного наступу повстанців влада Асада впала протягом кількох днів, російські військові вивезли його з країни.