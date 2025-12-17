ПРООН: українці найбільше звертаються по безкоштовну психологічну допомогу через стрес і втрати

Програма розвитку ООН (ПРООН) підбила підсумки роботи Лінії безкоштовної психологічної допомоги, яка діє за її підтримки – відповідний звіт отримала редакція Радіо Свобода. Дані про роботу лінії надала Національна психологічна асоціація України.

Від початку роботи лінії з 1 червня 2022 року по 30 листопада 2025-го її фахівці надали українцям 20 206 консультацій. За цей час люди зверталися по допомогу з 21 країни, 82% дзвінків надійшли з України.

ПРООН зазначає, що на початку 2025 року лінія тимчасово зупиняла роботу через припинення фінансування USAID. Вона продовжила роботу в серпні, отримавши нову підтримку.

«До роботи лінії залучено понад 30 фахівців – психологів і психіатрів. Дзвінки первинно приймає адміністратор із психологічною освітою, який скеровує заявника до відповідного спеціаліста. Тривалість кризової консультації становить близько 20-40 хвилин, а у випадку суїцидальних ризиків – понад годину», – йдеться в повідомленні.

За даними ПРООН, найчастіше причинами для звернень були:

реакція на стрес – 7 502

сімейні та міжособистісні труднощі, переживання втрати – 6 795

симптоми психічних розладів – 3 753

вимушене переміщення – 2 078

соціальні запити з психологічним компонентом – 1 876

втрата роботи або доходу – 1 294

суїцидальні наміри – 957

досвід насильства та його наслідки – 923

Найчастіше психіатри лінії опрацьовували запити щодо гострої реакції на стрес і розладів адаптації – загалом таких звернень було 8 362.

Віцепрезидентка Національної психологічної адаптації Валерія Палій зазначає, що структура запитів поступово змінюється. Зокрема, в 2022-2023 роках працівники лінії фіксували більше запитів, пов’язаних із тривожною симптоматикою:

«Люди хвилювалися про майбутнє, про те, що на них очікує; було багато невизначеності, зокрема щодо того, як розгортатиметься війна. У 2024-2025 роках ми фіксуємо більшу кількість розладів і скарг на депресивну симптоматику. Це свідчить про те, що люди певною мірою адаптувалися до ситуації й навчаються з нею жити, намагаються зрозуміти, коли і як це закінчиться, а також які способи підтримки вони можуть знайти в поточних умовах».

НПА фіксує, що найбільше по допомогу зверталися люди від 35 до 64 років (10 554). На другому місці люди від 25 до 34 років – 5 344 – а також молодь від 19 до 24 років (1 988).

«Значну групу (1 257 – ред.) становлять люди віком 60+ – часто самотні мешканці невеликих громад, для яких анонімність та конфіденційність є критично важливими. Найстаршій людині, яка телефонувала на Лінію, було 90 років», – йдеться в коментарі.

У листопаді 2025 року Міністерство оборони дозволило залучати цивільних психологів для допомоги військовослужбовцям.



