Ціни на пшеницю різко зросли після удару по Одесі, попри заяви Кремля

Ціни на пшеницю різко зросли 25 липня після того, як російські ракети вдарили по порту в Одесі на вихідних, незважаючи на заяви Кремля, що ціллю удару були нібито військові об’єкти, і це не вплине на експорт зерна.

25 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дві ракети «Калібр», які впали біля насосної станції в Одеському порту, були націлені «виключно» на військову інфраструктуру і «не були пов’язані з угодою про експорт зерна», досягнутою 22 липня в Стамбулі.

«Це не може і не повинно вплинути на початок відвантаження», – сказав Пєсков журналістам.

Проте 25 липня ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі зросли майже на чотири відсотки до 7,86 долара за бушель.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але повномасштабне вторгнення Росії в країну та морська блокада українських портів призвели до зупинки поставок.

Це призвело до стрімкого зростання світових цін на продовольство, що поставило мільйони людей у збіднілих країнах під загрозу голоду та викликало побоювання соціальних заворушень.

Угода про відкриття трьох українських чорноморських портів для експорту зерна діє протягом 120 днів і передбачає щомісячний експорт 5 мільйонів тонн.

Президент України Володимир Зеленський 25 липня заявив, що Україна розпочне експорт зерна, а контроль за Росією – це питання ООН і Туреччини.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.