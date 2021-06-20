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Кремль анонсував «пряму лінію» з Путіним на 30 червня

Цього року «пряма лінія» з Путіним відбудеться на тлі рекордно низького рівня схвалення громадськістю діяльності владної партії «Єдина Росія» і за приблизно 10 тижнів до парламентських виборів у Росії

Президент Росії Володимир Путін 30 червня проведе традиційну «пряму лінію», під час якої «у вільному режимі відповість на питання, що цікавлять громадян країни», повідомила пресслужба Кремля.

Такі події регулярно проводили в минулому. Але цього року «пряма лінія» з Путіним відбудеться на тлі рекордно низького рівня схвалення громадськістю діяльності владної партії «Єдина Росія» і за приблизно 10 тижнів до парламентських виборів у Росії.

Якщо інші партії отримають місця за рахунок «Єдиної Росії» або якщо на виборах 19 вересня до 450-місної Державної думи не буде значної явки, це може зробити наступні президентські вибори 2024 року більш складними для Путіна.

Путін, який вже є російським лідером, що найдовше перебуває при владі, не повідомляв, чи буде він балотуватися з метою переобрання. Раніше в Росії ухвалили законопроєкт, який дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року.

На з’їзді партії 19 червня Путін, який формально не є членом «Єдиної Росії», оголосив, що міністр закордонних справ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу очолять список партії на виборах у вересні.

Його виступ було пояснено тим, що президент хоче призначити ключові завдання партії на найближчі роки.

Вибори в Державну думу, нижню палату Федеральних зборів, парламенту Росії, сьомого скликання відбудуться у вересні 2021 року. Вона складається з 450 депутатів.

Половина з них обирається за одномандатними округами, половина – за партійними списками, причому в кожному регіоні голосують за свої регіональні партійні списки, а по всій країні також і за спільні «федеральні». Верхня палата, Рада федерації, в Росії не виборна.

Незадовго до призначення дати голосування, лише за пів року до виборів, Держдума ухвалила закон, що обмежує виборчі права людей, визнаних причетними до екстремістської діяльності, що збіглося з визнанням екстремістськими структур опозиціонера Олексія Навального. Відразу кілька опозиційних політиків, які оголосили про свої плани кандидувати, стали підозрюваними або обвинуваченими в кримінальних справах.

Володимир Путін у серпні 1999 року був призначений прем’єр-міністром Росії. 31 грудня після відставки Бориса Єльцина він став виконувачем обов’язків президента Росії. Згодом його двічі поспіль обрали на посаду президента. У 2008 році через законодавчі обмеження він не брав участь у президентських виборах. Натомість до 2012 року Путін працював на посаді прем’єра.

З того часу і до сьогодні він залишається на посаді президента Росії.

Згідно з березневим опитуванням «Левада-центру», 41% росіян не хочуть, щоб Путін був при владі після завершення його нинішнього президентського терміну в 2024 році.

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