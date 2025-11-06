Розслідувачі виявили понад 20 родичів Путіна на пов’язаних із владою в РФ посадах

Російський лідер Володимир Путін допоміг влаштуватися на посади, пов’язані з владою в Росії щонайменше 24 своїм близьким, пише російське видання «Проект», зазначаючи, що це, ймовірно, рекордний показник для правителів Росії за останні 100 років.

Видання вказує, що отримало такі відомості під час роботи над розслідуванням «Батьки і діди». Редакція називає це найбільшим дослідженням кумівства в Росії й обіцяє опублікувати результати протягом наступного тижня.

Як з’ясував «Проект», найвищі посади дісталися гілці двоюрідного брата президента Росії Євгена Путіна. Її представники Анна Цивільова, Сергій Цивільов і Михайло Путін отримали посади в уряді РФ і «Газпромі».

Гілка двоюрідної сестри по батьківській лінії контролює іншу держкомпанію – племінник Путіна Віктор Хмарін очолює «Русгідро».

Серед іншого, за даними журналістів, дохід, пов’язаний з державними структурами РФ, отримують родини усіх чотирьох відомих жінок Путіна: його колишньої дружини Людмили Очеретної (до розлучення Путіна), Аліни Кабаєвої, Світлани Кривоногих й Аліси Харчевої, а також двох його дочок – Марії Воронцової і Катерини Тихонової.

Родичі попередників Путіна в Росії й СРСР також отримували державні посади, але не в таких масштабах, вказують журналісти. Зокрема, як йдеться в публікації, з владою РФ можна пов’язати не більше ніж п’ятьох родичів першого президента Росії Бориса Єльцина, який довгий час асоціювався з кумівством у російській владі.