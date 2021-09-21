Головне на ранок: стрілянина в Росії, продовження адаптивного карантину в Україні

Внаслідок стрілянини в університеті в російському місті Пермі загинули шестеро людей. Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця року. Cтартували українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент». Про це й інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Стрілянина в університеті в Росії: 6 людей загинули

У Росії 18-річний студент Пермського державного університету влаштував стрілянину в закладі вищої освіти, внаслідок чого загинули шестеро людей, 20 – поранені, дев’ятеро з них перебувають у тяжкому стані, повідомила місцева влада.

За даними слідства, стрільця ідентифіковано – це 18-річний Тимур Бекмансуров. Він використав законно отриману зброю.

Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця року

Кабінет міністрів ухвалив подовжити адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я 20 вересня.

За оцінкою міністра Віктора Ляшка, епідемічна ситуація в Україні наразі «контрольована».

«Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди», – йдеться в його коментарі.

За словами міністра, 21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні оголосить, з якої дати по всій країні почне діяти жовтий рівень епідеміологічної небезпеки.

Cтартували українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент»

На Львівщині, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почалися багатонаціональні українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент». Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У навчаннях беруть участь військові з 15 країн світу: України, США, Великої Британії, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Йорданського Королівства, Литви, Молдови, Німеччини, Пакистану, Польщі, Румунії та Туреччини. Також у маневрах братиме участь особовий склад Литовсько-польсько-української бригади.

Навчання за участі близько 6000 військових триватимуть до 1 жовтня.

МОЗ: число померлих від COVID-19 в Україні перевищило 55 тисяч

В Україні від початку коронавірусної пандемії від COVID-19 померли 55 056 людей, захворіли загалом близько 2,4 мільйона, повідомило Міністерство охорони здоров’я вранці 21 вересня.

За останню добу, за даними МОЗ, коронавірусну хворобу виявили у 5 159 людей, зокрема, захворіли 463 дітей і 129 медпрацівників.

Також за минулу добу шпиталізували 1 086 людей, 2 156 – одужали, 137 людей померли.

Правоохоронці затримали експосадовця МВС через причетність до вбивств на Майдані

У Херсонській області слідчі ДБР затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві. Про це 20 вересня повідомив офіційний сайт Офісу генерального прокурора.

«Експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук. За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з майдану Незалежності до Верховної Ради України… організував терористичний акт та вбивство мітингувальників», – ідеться в повідомленні.

Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам, інформують в ОГП.