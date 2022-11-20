Фахівці вже завершили обстеження місця падіння ракети в Польщі – ЗМІ

Фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, котра вбила двох людей, у польському селі Пшеводув, повідомляє Польське агентство преси.

За інформацією журналістів, станом на ранок 20 листопада у селі вже немає працівників поліції, які охороняли територію біля зерносушильного заводу. У селі також вже немає слідчих та експертів.

Раніше державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що українським експертам надали доступ до місця вибуху, спричиненого ракетою.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.