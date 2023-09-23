Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося на лінії фронту понад 30 бойових зіткнень, ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 вересня.

«Ворог завдав пʼять ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах», – ідеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку сили РФ намагаються відновити втрачені позиції, інформують у Генштабі, але їхні спроби є безуспішними.

«Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах… На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат», – вказано у зведенні.

За цими ж даними, минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетних комплекси та чотири артилерійських засоби противника.