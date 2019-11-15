Разумков просить зібратися оборонний комітет Ради через вибухи у Балаклії

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту звернувся до народних депутатів, які входять до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з проханням провести засідання через вибухи на військових складах в Балаклії.

«Це дійсно серйозна ситуація. Тому я звертаюся до народних депутатів України, представників Комітету з питань оборони зібратися та провести засідання», – заявив Разумков.

15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії на Харківщині пролунало кілька поодиноких вибухів.

Як розповів Радіо Свобода офіцер інформаційного агентства Міністерства Оборони України Дмитро Чалий, за попереднім даними на території арсеналу проводились планові роботи з розмінування, під час яких один зі снарядів здетонував.

Двоє військових саперів отримали смертельні поранення внаслідок вибухів. Ще четверо поранених знаходяться у лікарнях.