Reuters: перше судно, яке вийшло з Одеси після 16 липня, прибуло до Стамбула

Вантажне судно Joseph Schulte, яке вийшло з порта Одеса, прибуло до Стамбула, повідомляє інформаційне агентство Reuters 18 серпня із посиланням на очевидців.

За даними агентства, Joseph Schulte наразі перетинає протоку Босфор.

Це судно стало першим, що скористалося українським коридором для експорту зерна Чорним морем.

Обмежені дані сайту Marine Traffic свідчать, що судно наразі перебуває в Мармуровому морі.

Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшло з Одеського порту в середу вранці. За словами міністра інфраструктури України, воно має на борту 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

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Судно Joseph Schulte належить компанії з морських послуг Bernhard Schulte Shipmanagement, яка входить до німецької групи Bernhard Schulte.

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що коридор першочергово використовується для евакуації суден із українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний, які були там на початок повномасштабного вторгнення Росії.

Перед тим останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.