Росію знову не обрали до керівного органу ICAO

Росія вдруге поспіль не була обрана до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), сесія якої відбувається в Монреалі, повідомляє агентство Reuters.
Як випливає з фото результатів голосування, опублікованого міністром авіації Нігерії Фестусом Кейямо, Росія отримала 62 голоси зі 185 можливих – тобто значно менш як половину. Таким чином, Росія не увійшла до числа 36 країн, які будуть представлені у раді ІСАО в найближчі три роки.
СРСР, а згодом Росія, аж до 2022 року завжди були в складі ради, але в 2022 році Росія вперше не була обрана у зв’язку з вторгненням в Україну.
Перед сесією ІСАО в Монреалі агентство Reuters із посиланням на проєкти документів повідомило, що Москва звернулася до організації з проханням сприяти пом’якшенню санкцій, накладених на російську авіагалузь через вторгнення в Україну. Як повідомляло агентство, Росія вказувала на те, що санкції призводять до браку запчастин для літаків, що експлуатуються в Росії, і це негативно позначається на безпеці в тому числі цивільних перевезень.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила існування запиту, зазначивши при цьому, що Росія не «просить», а «вимагає» від ІСАО «змусити окремі держави-члени припинити порушувати норми міжнародного права, зокрема статут ООН та Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року». Поки не було повідомлень про те, чи сесія розглянула російське прохання чи вимогу.
