РФ включила опозиціонера Шлосберга до списку терористів та екстремістів

Росфінмоніторинг вніс заступника голови партії «Яблуко» Льва Шлосберга до свого реєстру терористів та екстремістів, повідомляє офіційна російська інформагенція ТАСС.

Причини внесення до реєстру не уточнюються. Ймовірно це пов’язане з тим, що Шлосберг є фігурантом справи про «фейки» про російську армію. З 1 червня обвинувачені за цією статтею можуть бути внесені до реєстру ще до вироку суду.

Про те, що Шлосберга звинувачують у поширенні «фейків» про армію, стало відомо 5 грудня. Того ж дня суд відправив політика під арешт. Це стало третьою кримінальною справою проти опозиціонера.

На початку листопада Шлосберга засудили до 420 годин обов’язкових робіт за статтею про невиконання обов’язків «іноземного агента». Також проти нього порушено справу про повторну «дискредитацію» армії.

Шлосберг – один із небагатьох російських політиків, які публічно виступають проти війни і залишаються в Росії.