На російському Уралі число загиблих через вибухи на військовому заводі зросло до 12

Число загиблих унаслідок вибуху на військовому заводі «Пластмас» у Копейську Челябінської області зросло до 12, повідомив губернатор Олексій Текслер.

Пошуки ще 10 людей тривають, уточнив він. П’ятеро людей госпіталізовано у тяжкому стані.

«У Копейському міському окрузі запро режим муніципальної надзвичайної ситуації. Триває слідство, будуть встановлені всі обставини трагедії. Хочу ще раз наголосити – про атаку БПЛА не йдеться», – написав очільник регіону. При цьому, за даними телеграм-каналу Astra, у місті оголошували загрозу атаки БПЛА.

Інцидент стався 22 жовтня. Повідомлялося про два вибухи – другий стався в осередку спалаху після першого.

Причини вибухів досі не називаються.

Губернатор не уточнював назву підприємства, однак очевидці повідомили, що вибухи пролунали на військовому заводі «Пластмас», який входить до структури корпорації «Ростех» і серед іншого виробляє та утилізує вибухові речовини, зброї та боєприпасів.

2024 року державна корпорація повідомляла, що з початку повномасштабної війни в Україні завод «у п’ять разів збільшив випуск військової продукції», що включало «широкий спектр сучасних боєприпасів польової, корабельної, зенітної та танкової артилерії, окремі види авіаційних засобів ураження».

Це стало другим за тиждень інцидентом на підприємстві «Ростеху». 18 жовтня другий за півтора роки вибух пролунав на заводі «Ростеху» «Авангард» у Стерлітамаку. Загинули троє жінок, повідомив голова Башкортостану Радій Хабіров. До цього 5 серпня 2024 року на підприємстві стався вибух, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.