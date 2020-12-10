Президент Румунії проведе консультації щодо нового уряду

Після парламентських виборів у Румунії президент Клаус Іоганніс запросив політичні партії на консультації щодо формування нового уряду 14 грудня.

Адміністрація президента заявила про це 10 грудня, на наступний день після того, як реформаторська правоцентристська Національно-ліберальна партія (ПНЛ) запропонувала міністра фінансів Флоріна Сіту на посаду прем’єр-міністра.

Ліві опозиційні соціал-демократи (PSD) здобули на загальних виборах 6 грудня найбільше голосів, але не змогла здобути достатню підтримку для формування більшості в парламенті.

У новому парламенті PSD бракує союзників, а Йоганніс, який є колишнім лідером PNL, пообіцяв тримати опозиційну партію «поза процесом ухвалення політичних рішень». Ліберали та кілька дрібніших партій домовилися про формування коаліційного уряду. Ця коаліція матиме близько 53 відсотків депутатських мандатів.

Флорін Сіту, який здобув освіту в США, має сформувати кабінет міністрів протягом 10 днів після висунення його кандидатури, а потім повинен отримати вотум довіри в парламенті.

Лідер PNL Людовик Орбан подав у відставку з посади прем’єр-міністра 7 грудня, протримавшись на цій посаді трохи більш як рік.