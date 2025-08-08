У Києві прощаються із загиблою в полоні РФ журналісткою Рощиною

У Києві 8 серпня відбувається прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, попрощатися з нею прийшли рідні, друзі й колеги.

Рощина зникла на окупованій російською армією території України в серпні 2023 року. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Слідча група, яка проводить розслідування, підтвердила проєкту «Вікторія», що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Також співрозмовники в силових відомствах розповіли, що деякі внутрішні органи були відсутні – це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

Вікторія Рощина була авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка. Вона також співпрацювала з «Українською правдою», hromadske, «Українським радіо», «UA:Перший» і «Цензор.нет».

7 серпня Національна поліція України заочно повідомила про підозру начальнику СІЗО №2 у російському Таганрозі через катування журналістки.