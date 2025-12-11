У Росії повідомляють про ймовірну атаку дронів на хімзаводи холдингу «Акрон»

У ніч проти 11 грудня атак дронів, за повідомленнями російських телеграм-каналів і місцевих жителів, зазнали хімічні заводи у Великому Новгороді й місті Дорогобуж Смоленської області Росії.

Під ударом, як стверджується, були заводи добрив групи «Акрон». Телеграм-канал Astra зауважує, що завод виробляє аміачну селітру, яка має військове застосування.

Зокрема, жителі Великого Новгорода повідомляли про вибухи й пожежу на заводі. Astra проаналізувала фотографії й відео очевидців і дійшла висновку, що зона, де був вибух, перетинається з «Акроном», але «пожежу на заводі цими кадрами підтвердити неможливо».

У Дорогобузькому районі Смоленської області, де, як стверджують читачі Astra й український телеграм-канал Supernova+, дрони атакували хімзавод, також розташована ТЕЦ. Вона, як пишуть телеграм-канали, також була уражена внаслідок атаки.

Влада Росії про ураження не повідомляла.

Тим часом, губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що у Воронежі уламками дронів була пошкоджена лінія електропередачі, що привело до тимчасових локальних відключень електрики і часткового порушення теплопостачання у лівобережній частині міста.

Міністерство оборони Росії заявило про майже 300 збитих українських безпілотників над кількома регіонами, включаючи Московську область.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, московські аеропорти припиняли роботу, затримали десятки рейсів, зокрема, не зміг сісти літак прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

В Україні поки що не коментували сьогоднішні удари по регіонах Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».