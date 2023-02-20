Російські війська за добу завдали 10 ракетних, 25 авіаударів по Україні – Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом минулої доби завдали 10 ракетних і 25 авіаційних ударів у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях України, а також здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 20 лютого.

Внаслідок обстрілів є поранені й загиблі серед цивільного населення, йдеться в повідомленні.

«Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області», – повідомили у командуванні.

У Генштабі наголосили, що загроза завдання російських ударів залишається високою по всій території України.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали у ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.