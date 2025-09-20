У Росії наклав на себе руки голова композитного дивізіону «Росатому»

Генеральний директор компанії UMATEX Олександр Тюнін наклав на себе руки в селищі Кокошкіно в Новій Москві – про це повідомили російські медіа, в тому числі державне агентство ТАСС.

Тіло Тюніна і передсмертну записку знайшли на дорозі поряд з його машиною. У записці йдеться, що він «втомився боротися з депресією». Неподалік було виявлено мисливську рушницю.

50-річний Олександр Тюнін став гендиректором композитного дивізіону «Росатома» та науково-виробничого комплексу «Хімпромінжиніринг» (згодом – UMATEX) у 2016 році. Як зазначає російське видання «Агентство», композитний дивізіон «Росатома» – це провідне підприємство Росії з виробництва вуглецевого волокна, яке використовується в авіабудуванні, будівництві, суднобудуванні та енергетиці.





UMATEX займався імпортозаміщенням композитних матеріалів для російського середньомагістрального авіалайнера МС-21. Через погані технічні характеристики серійне виробництво літака, який збирався закуповувати «Аерофлот», постійно відкладалося.

«Агентство» нагадує, що в четвер, ймовірно, спробував застрелитися Андрій Кротков – підполковник ФСБ у відставці і генеральний директор і співвласник керівної компанії Zeppelin, серед клієнтів якої числиться «Росатом». Першим увечері 18 вересня про це повідомило видання MNS із посиланням на свої джерела.

Видання «Агентство» звертає увагу, що серед клієнтів Zeppelin на сайті компанії згадуються «Транснефть», «Об’єднана двигунобудівна корпорація» (входить до «Ростеху»), «ВЕБ.РФ», група компаній «ЕКС» (пов’язана з ГРУ), НТВ.

Фірма також укладала державні контракти на обслуговування бізнес-парку «К2» Міноборони та офісно-ділового центру «ВР-Ресурс2» (входить до «Вертольотів Росії»).

У корпоративному виданні Zeppelin у липні 2025 року Кротков назвав перше півріччя «надзвичайно складним» через «безпрецедентну» заборгованість, яку перед компанією накопичили замовники. У тому ж тексті Кротков зазначив, що у компанії з'явилися нові об’єкти, зокрема «унікальний» МФК «Національного космічного центру» Роскосмосу.



