Генштаб ЗСУ: втрати Росії у війні перевищили 410 тисяч військових

Росія у війні проти України станом на ранок 26 лютого втратила близько 410 700 своїх військових, зокрема 880 осіб – за останню добу, заявляє український Генштаб.

Українські військові також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 6555 (+13 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 12478 (+37)

артилерійські системи – 9993 (+12)

РСЗВ – 1000 (+1)

засоби ППО ‒ 686 (+2)

літаки – 340

гелікоптери – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26)

крилаті ракети ‒ 1910 (+3)

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни – 1

автомобільна техніки й автоцистерни – 13037 (+26)

спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

Перед цим Зеленський в інтерв’ю американському каналу Fox News заявляв, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.

«За два роки конфлікту втрати Росії відповідають і в багатьох випадках перевищують початковий склад її військ», – заявили у розвідці Британії і додали, що мобілізація і рекрутинг, а також виробництво й ремонт техніки дозволили РФ поповнити втрати.

За оцінкою британської розвідки, наразі чисельність російських військ в Україні більша, ніж була на початку вторгнення, що дозволяє їй «втілювати стратегію виснаження проти української армії».

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звертала увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».